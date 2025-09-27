«Результат большой работы». Дегтярёв оценил восстановление Паралимпийского комитета России

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на новость о полном восстановлении статуса Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене.

Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC: лёгкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие.

Поздравляю всё наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убеждён, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.