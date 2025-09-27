«Стрела» обыграла «Красный Яр» в первом полуфинале чемпионата России по регби
Казанская «Стрела-Ак Барс» одержала победу над красноярским «Красным Яром» в первом полуфинале чемпионата России по регби — 2025. Матч закончился со счётом 44:13 (20:10, 24:3).
PARI Чемпионат России . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 11:30 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Окончен
44 : 13
Красный Яр
Красноярск
Второй полуфинал между «Стрелой» и «Красным Яром» состоится в следующее воскресенье, 5 октября.
Другую полуфинальную пару составили московское «Динамо» и красноярский «Енисей-СТМ». Первый матч команд состоится завтра, 28 сентября. Финал чемпионата России по регби пройдёт 12 октября.
В прошлогоднем финале чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» победил казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11. Третье место занял пензенский «Локомотив».
