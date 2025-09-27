Скидки
Российский параатлет Альберт Хинчагов выиграл золото ЧМ-2025 в толкании ядра

Паралимпийский чемпион Токио-2020 российский параатлет Альберт Хинчагов завоевал золото чемпионата мира — 2025 в Нью-Дели (Индия) в толкании ядра (F37). Его снаряд приземлился на отметке в 16,55 м. Это рекорд соревнований.

Вместе с ним на пьедестал поднялся ещё один россиянин — Александр Белобоков, который стал серебряным призёром и показал лучший личный результат в сезоне. А тройку сильнейших замкнул представитель Узбекистана Толиббой Юлдашев (15,86).

Ранее стало известно, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. На чемпионате мира по лёгкой атлетике россияне выступают в нейтральном статусе.

