Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Параатлет Максим Шавриков завоевал бронзу ЧМ-2025 в прыжках в длину

Параатлет Максим Шавриков завоевал бронзу ЧМ-2025 в прыжках в длину
Комментарии

Российский параатлет Максим Шавриков стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину (Т11) в рамках чемпионата мира — 2025 в Нью-Дели (Индия). В лучшей для себя попытке он приземлился на отметку 6,36 м.

Золотую медаль с мировым рекордом завоевал китайский спортсмен чемпион Игр-2020 Ди Донгдонг (6,92 м). Серебро досталось его соотечественнику Чэнь Шычаню (6,80).

Ранее золото в толкании ядра (F37) завоевал паралимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Хинчагов. Его снаряд приземлился на отметке в 16,55 м. Это рекорд соревнований.

В медальном зачёте ЧМ-2025 российские паралимпийцы занимают четвёртое. В их активе золото, серебро и бронза. Лидерство захватил Китай (2-2-0).

Материалы по теме
Российский параатлет Альберт Хинчагов выиграл золото ЧМ-2025 в толкании ядра
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android