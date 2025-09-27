Параатлет Максим Шавриков завоевал бронзу ЧМ-2025 в прыжках в длину

Российский параатлет Максим Шавриков стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину (Т11) в рамках чемпионата мира — 2025 в Нью-Дели (Индия). В лучшей для себя попытке он приземлился на отметку 6,36 м.

Золотую медаль с мировым рекордом завоевал китайский спортсмен чемпион Игр-2020 Ди Донгдонг (6,92 м). Серебро досталось его соотечественнику Чэнь Шычаню (6,80).

Ранее золото в толкании ядра (F37) завоевал паралимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Хинчагов. Его снаряд приземлился на отметке в 16,55 м. Это рекорд соревнований.

В медальном зачёте ЧМ-2025 российские паралимпийцы занимают четвёртое. В их активе золото, серебро и бронза. Лидерство захватил Китай (2-2-0).