Канадская велогонщица Магдален Вальер выиграла групповую гонку на ЧМ-2025 в Руанде

Представительница Канады Магдален Вальер завоевала золото чемпионата мира по шоссейному велоспорту — 2025 в Кигали (Руанда). Она стала сильнейшей в групповой гонке, длина которой составила 164,6 км. Впервые с 1980 года победа на этой дистанции в рамках ЧМ не досталась представительнице европейской страны.

Серебро завоевала новозеландка Ниам Фишер-Блэк, отстав от лидера на 23 секунды, а бронза у испанки Маргариты Гарсии (+27 секунд). Россиянка Полина Даньшина стала 18-й, Лилия Исмагилова — 37-й.

Ранее 21-летняя российская велогонщица Алёна Иванченко заняла седьмое место в групповой гонке U23 чемпионата мира – 2025 по шоссейному велоспорту.