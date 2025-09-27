Стали известны финалисты Кубка России по пляжному футболу

Определилась пара финалистов Кубка России – 2025 по пляжному футболу. Турнир проходит с 18 по 28 сентября в Анапе. В матче за титул сойдутся «Кристалл» и «Саратов». Отметим, в прошлом году эти же команды были в финале КР.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных игр.

Пляжный футбол. Мужчины. Кубок России — 2025. Результаты 1/2 финала:

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) — 4:4 (5:4 в серии пенальти);

КПРФ «Саратов» (Саратов) – «Лекс» (Санкт-Петербург) — 5:4.

Ранее санкт-петербургский «Кристалл» одержал победу над «Лексом» в финальном матче чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 7:5.