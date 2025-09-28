Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Три российских спортсмена завоевали медали на ЧМ среди параатлетов

Три российских спортсмена завоевали медали на ЧМ среди параатлетов
Комментарии

Три российских спортсмена стали бронзовыми призёрами на чемпионате мира среди параатлетов. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2012 года Анна Кулинич-Сорокина стала третьей в метании копья, показав результат 37,74.

Также бронзовые медали завоевали Матвей Якушев в прыжках в длину (7,22) и Елена Паутова в беге на 1500 м. Россиянка преодолела дистанцию за 4.51,69.

Ранее стало известно, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. На чемпионате мира по лёгкой атлетике россияне выступают в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android