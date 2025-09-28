Три российских спортсмена завоевали медали на ЧМ среди параатлетов

Три российских спортсмена стали бронзовыми призёрами на чемпионате мира среди параатлетов. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2012 года Анна Кулинич-Сорокина стала третьей в метании копья, показав результат 37,74.

Также бронзовые медали завоевали Матвей Якушев в прыжках в длину (7,22) и Елена Паутова в беге на 1500 м. Россиянка преодолела дистанцию за 4.51,69.

Ранее стало известно, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. На чемпионате мира по лёгкой атлетике россияне выступают в нейтральном статусе.