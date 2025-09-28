Скидки
Минспорта Украины негативно отреагировал на восстановление Паралимпийского комитета России

Минспорта Украины негативно отреагировал на восстановление Паралимпийского комитета России
Министерство спорта Украины отреагировало на восстановление в правах Паралимпийского комитета России Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — сказано в заявлении Министерства спорта Украины.

Напомним, в 2022 году российские паралимпийцы планировали выступить на зимних Играх в Пекине, однако из-за событий на Украине Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать команду России к участию. В 2023 году на Генеральной ассамблее МПК был рассмотрен вопрос о членстве России и Беларуси в организации. Полностью приостановить их участие тогда не удалось — за это решение проголосовали 65 делегатов, против выступили 74. Тем не менее ассамблея тогда приняла компромиссное решение: российские спортсмены могут принимать участие в международных турнирах под эгидой МПК, включая Паралимпийские игры в Париже, но исключительно в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе — без национальной символики и флага.

