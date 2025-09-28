Российские паралимпийцы выиграли медальный зачёт ЧМ-2025 по плаванию

Российские паралимпийцы выиграли медальный зачёт чемпионата мира по плаванию, который прошёл с 21 по 27 сентября в Сингапуре. Российскую команду представил 51 спортсмен. Сборная выступала на соревнованиях в нейтральном статусе.

Наибольшее количество наград выиграла Дарья Лукьяненко – пять золотых и одну серебряную, у Егора Шитковского четыре золотые и одна бронзовая награда. По итогам семи дней турнира российские пловцы завоевали 60 медалей: 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых.

Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. На чемпионате мира по лёгкой атлетике россияне выступают в нейтральном статусе.