Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские паралимпийцы выиграли медальный зачёт ЧМ-2025 по плаванию

Российские паралимпийцы выиграли медальный зачёт ЧМ-2025 по плаванию
Комментарии

Российские паралимпийцы выиграли медальный зачёт чемпионата мира по плаванию, который прошёл с 21 по 27 сентября в Сингапуре. Российскую команду представил 51 спортсмен. Сборная выступала на соревнованиях в нейтральном статусе.

Наибольшее количество наград выиграла Дарья Лукьяненко – пять золотых и одну серебряную, у Егора Шитковского четыре золотые и одна бронзовая награда. По итогам семи дней турнира российские пловцы завоевали 60 медалей: 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых.

Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. На чемпионате мира по лёгкой атлетике россияне выступают в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android