Тадей Погачар завоевал золото ЧМ-2025 по велоспорту в групповой гонке

Титулованный велогонщик Тадей Погачар завоевал золото чемпионата мира — 2025 по шоссейному велоспорту в групповой гонке. Это вторая подряд победа словенца на данной дистанции в рамках ЧМ.

Серебро соревнований в Руанде досталось бельгийскому спортсмену Ремко Эвенепулу, который отстал от чемпиона на 1 минуту 28 секунд. Тройку сильнейших замкнул ирландец Бен Хили (+2 минуты 16 секунд).

Мексиканец Исаак дель Торо стал седьмым, испанец Хуан Аюсо — восьмым, словенец Примож Роглич — 11-м, француз Павел Сиваков — 15-м. Россиянин Артём Ныч занял 24-е место. Из 165 стартовавших спортсменов до финиша добрались лишь 30.

Представительница Канады Магдален Вальер завоевала золото чемпионата мира по шоссейному велоспорту — 2025 в Кигали (Руанда). Она стала сильнейшей в групповой гонке, длина трассы составила 164,6 км.