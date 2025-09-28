«Кристалл» в девятый раз в истории стал победителем Кубка России по пляжному футболу

ПФК «Кристалл» стал девятикратным победителем Кубка России по пляжному футболу. В финальном матче, который состоялся сегодня, 28 сентября, представители Санкт-Петербурга обыграли «Саратов» в серии пенальти. Счёт — 3:3 (5:4 — в серии пенальти).

Голами за «Кристалл» отметились Игорь Бриштель, Маурисиньо и Родриго, которого признали самым ценным игроком финала. Ранее клуб забирал титул в 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

Бронзовые награды турнира достались московскому «Локомотиву», который взял верх над «Лексом» из Санкт-Петербурга. Счёт в матче — 4:3. Железнодорожники завоевали бронзовые награды турнира третий раз в истории.