«Енисей-СТМ» проиграл московскому «Динамо» в первом матче 1/2 финала ЧР по регби — 2025

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска уступил в первом полуфинальном матче чемпионата России — 2025 по регби «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 25:24 в пользу столичных регбистов.

Ответный матч состоится 4 октября в Красноярске. Начало — в 13:00 по московскому времени.

Ранее красноярский «Енисей-СТМ» с большой разницей в счёте обыграл «ВВА-Подмосковье» из подмосковного Монина в матче 14-го тура чемпионата России — 2025 по регби. Встреча прошла в Монине и завершилась со счётом 55:6 (6:29; 0:26) в пользу гостей.

В начале сентября состоялся финал Кубка России — 2025. «Стрела-Ак Барс» одержала победу над пензенским «Локомотивом» — 13:7.