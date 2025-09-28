Скидки
«Енисей-СТМ» проиграл московскому «Динамо» в первом матче 1/2 финала ЧР по регби — 2025

Комментарии

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска уступил в первом полуфинальном матче чемпионата России — 2025 по регби «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 25:24 в пользу столичных регбистов.

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо
Москва
Окончен
25 : 24
Енисей-СТМ
Красноярск

Ответный матч состоится 4 октября в Красноярске. Начало — в 13:00 по московскому времени.

Ранее красноярский «Енисей-СТМ» с большой разницей в счёте обыграл «ВВА-Подмосковье» из подмосковного Монина в матче 14-го тура чемпионата России — 2025 по регби. Встреча прошла в Монине и завершилась со счётом 55:6 (6:29; 0:26) в пользу гостей.

В начале сентября состоялся финал Кубка России — 2025. «Стрела-Ак Барс» одержала победу над пензенским «Локомотивом» — 13:7.

