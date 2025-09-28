Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские параатлеты Сланова, Котюков и Вертинская завоевали серебро ЧМ-2025 в Индии

Российские параатлеты Сланова, Котюков и Вертинская завоевали серебро ЧМ-2025 в Индии
Виктория Сланова
Комментарии

Российская параатлетка бронзовый призёр Игр-2024 Виктория Сланова стала второй в беге на 400 м (Т37) на чемпионате мира — 2025 в Нью-Дели (Индия). Она преодолела дистанцию за 1.05,8 секунды, показав лучшее личное время в сезоне.

Победу одержала украинка Наталья Кобзарь (1.01,18 секунды), а бронза досталась представительнице ЮАР Шерил Джеймс (1.06,21).

Копилка наград сборной России также двумя серебряными медалями: Никиты Котюкова в прыжках в длину (7,21 м, Т47) и Ирины Вертинской в метании молота (12,95 м, F37).

По итогам второго дня соревнований в активе российских параатлетов девять наград (1-4-4).

Материалы по теме
Российский параатлет Альберт Хинчагов выиграл золото ЧМ-2025 в толкании ядра
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android