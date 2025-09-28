Российские параатлеты Сланова, Котюков и Вертинская завоевали серебро ЧМ-2025 в Индии

Российская параатлетка бронзовый призёр Игр-2024 Виктория Сланова стала второй в беге на 400 м (Т37) на чемпионате мира — 2025 в Нью-Дели (Индия). Она преодолела дистанцию за 1.05,8 секунды, показав лучшее личное время в сезоне.

Победу одержала украинка Наталья Кобзарь (1.01,18 секунды), а бронза досталась представительнице ЮАР Шерил Джеймс (1.06,21).

Копилка наград сборной России также двумя серебряными медалями: Никиты Котюкова в прыжках в длину (7,21 м, Т47) и Ирины Вертинской в метании молота (12,95 м, F37).

По итогам второго дня соревнований в активе российских параатлетов девять наград (1-4-4).