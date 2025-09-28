Скидки
«Жаль». Ремко Эвенепул раскрыл причину неудачи в групповой гонке ЧМ-2025

Ремко Эвенепул
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира велогонщик Ремко Эвенепул высказался по поводу итогов групповой гонки в рамках ЧМ-2025. Бельгиец дважды менял велосипед из-за неудобного седла. После финиша он бил ногами транспортное средство, а затем, расстроившись, сидел в финишной зоне.

В воскресенье он стал вторым, проиграв чемпиону Тадею Погачару 1 минуту 28 секунд.

«Результат мог быть лучше, если вспомнить всё, через что я прошёл.

Перед подъёмом на гору Кигали я попал в яму: седло полностью просело. Звучит странно, но из-за этой непривычной позиции у меня свело подколенные сухожилия. Если ты не привык к такому изменению в движении, тело реагирует тяжело. Поэтому мне пришлось менять велосипед уже на первом круге. Но было ощущение, что седло и на нём установлено неправильно. Обычно оно у меня чуть наклонено, а это, похоже, стояло строго горизонтально. Начались боли в пояснице, и тогда мы взяли мой второй велосипед из машины. Но как раз в тот момент дорогу перекрыли, потому что много кто из гонщиков сошёл.

Я просто не мог ехать ещё хотя бы пять километров на этом чёрном велосипеде. У меня не было выбора — нужно было останавливаться. Возвращаться пришлось бы слишком далеко, а дважды догонять за несколько кругов — это уже слишком. При этом у меня было отличное самочувствие. Полностью вошёл в ритм, ноги работали. Жаль. Я приехал за дублем», — приводит слова Эвенепула Sporza.

Тадей Погачар завоевал золото ЧМ-2025 по велоспорту в групповой гонке
