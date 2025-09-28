В Москве открыли школу борьбы имени Абдулрашида Садулаева

Спортивный зал имени двукратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева открылся в Москве. Проект реализовали Федерация спортивной борьбы России и клуб спортивной борьбы «ЦСКА», сообщает пресс-служба ФСБР.

Участие в церемонии открытия приняли олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов и чемпион Игр-2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев. Спортсмены пообщались с детьми и подростками, для которых и была воплощена эта идея.

Напомним, Абдулрашида Садулаева не допустили на чемпионат мира — 2025 в Загребе (Хорватия) из-за проблем с визой.