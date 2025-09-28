«Перспективы есть». Михаил Дегтярёв — о восстановлении статуса ОКР в МОК

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался по поводу возможного восстановления прав ОКР в Международном олимпийском комитете. Он отметил, что шансы на положительный исход имеются — в МОК обсуждают эту тему.

«Мы коммуникацию наладили, и лично я был в Лозанне. Там работают наши адвокаты, мы постоянно судимся. Мы заявляем, что не надо увязывать спорт с политикой и вооружёнными конфликтами. Постоянно что-то происходит в мире. Дискриминация по национальному признаку, которая очевидно проводится, это путь в никуда.

«Перспективы [на восстановление статуса] есть. [Главу МОК] Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провёл встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался. Он будет вынесен на ближайших исполкомах. Всё идёт по плану, мы подготовили ещё ряд исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идёт», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.