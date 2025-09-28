Скидки
Батутист Дмитрий Нартов завоевал золото на этапе КМ в Болгарии, Бладцева — серебро

Дмитрий Нартов
Дмитрий Нартов стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Варне (Болгария). Сегодня, 28 сентября, россиянин выиграл в индивидуальных соревнованиях, получив от судей 61,58 балла.

Серебро досталось японскому спортсмену Юсею Мацумото (61,31 балла), тройку сильнейших замкнул представитель США Рубен Падилла (60,09). Ещё один россиянин, Максим Диденко, стал седьмым (56,41).

В индивидуальном турнире у женщин серебро досталось участнице Олимпиады в Париже Анжеле Бладцевой, прыжки которой оценили на 57,08 балла. Бладцева также стала второй в синхронных прыжках смешанных пар с Данилой Касимовым. В синхронных прыжках у мужчин Касимов добыл ещё одно серебро в тандеме с Кириллом Козловым.

