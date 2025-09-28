Скидки
Тадей Погачар высказался по поводу победы на чемпионате мира — 2025 в Руанде

Тадей Погачар
Словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал победу в групповой гонке в рамках чемпионата мира — 2025 в Руанде. Словенец одержал вторую подряд победу на данной дистанции в рамках ЧМ.

«Это были потрясающие несколько дней. Я очень счастлив и горд этой неделей. Победа здесь, в Африке, особенно в Руанде, стала ещё более особенной. Невероятный опыт», — приводит слова Погачара Reuters.

Серебро в групповой гонке досталось бельгийскому спортсмену Ремко Эвенепулу, который отстал от чемпиона на 1 минуту 28 секунд. После финиша Эвенепул бил велосипед ногой, а затем расстроенный сидел в зоне финиша. Тройку сильнейших замкнул ирландец Бен Хили (+2 минуты 16 секунд).

