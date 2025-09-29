Шон Мёрфи стал победителем снукерного турнира British Open — 2025

Английский снукерист, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, Шон Мёрфи стал победителем British Open — 2025, который проходил в английском Челтнеме. В финальном матче турнира он обыграл 34-летнего шотландца Энтони Макгилла со счётом 10:7.

Эта победа стала 13-й в карьере Шона Мёрфи на рейтинговых турнирах. Рейтинговых побед у Шона не было с июля 2023 года. В январе этого года он во второй раз в карьере стал чемпионом лондонского Masters, но этот турнир является пригласительным.

Отметим, что за победу на турнире в Челтнеме Шон Мёрфи получит £ 100 тыс.

