Рэпер Снуп Догг станет обозревателем Олимпиады-2026 на американском телевидении

Американский рэпер Снуп Догг будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock во время зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Снуп Догг уже принимал активное участие в работе на телевидении во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) и стал звездой соревнований. Он участвовал в эстафете олимпийского огня, открыл соревнования по брейк-дансу, регулярно появлялся на соревнованиях в различных видах спорта и выступил на церемонии закрытия.

Как отмечает NBC, Снуп Догг будет изучать достопримечательности Италии, посещать соревнования и общаться со спортсменами, их друзьями и семьями.

Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
