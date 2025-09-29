В Сочи завершились ХX Летние спортивные игры «Роснефти»

В Сочи завершились финальные соревнования ХX Летних спортивных игр «Роснефти». В них приняли участие спортсмены-нефтяники из 20 сильнейших команд предприятий компании со всей России.

В течение четырёх дней на олимпийских площадках Сочи участники соревновались в 18 дисциплинах, среди которых мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, силовое двоеборье, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, перетягивание каната, пулевая стрельба и плавание.

Победу в общекомандном зачёте второй год подряд одержала команда «Верхнечонскнефтегаза». Второе место заняли спортсмены из «Новокуйбышевского НПЗ». Тройку призёров замкнул «РН-Уватнефтегаз».

Нефтяники продемонстрировали высокие результаты и устанавливали новые рекорды в командных и индивидуальных состязаниях. Так, в женской дисциплине по настольному теннису абсолютным чемпионом стала Ольга Лисова из «Новокуйбышевского НПЗ», одержав победы во всех 19 матчах и не отдав в них ни единого сета. Победитель мужского турнира по настольному теннису – Руслан Швайко из «Ангары», стал самым молодым участником турнира, он родился в 2001 году.

Развитие спорта – одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры – самые массовые корпоративные соревнования, в которых участвуют тысячи сотрудников.