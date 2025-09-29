Скидки
В Республике Конго прошёл турнир имени Алины Кабаевой по художественной гимнастике

В Республике Конго прошёл турнир имени Алины Кабаевой по художественной гимнастике
Комментарии

В Республике Конго состоялся Национальный турнир по художественной гимнастике, который был назван в честь прославленной российской гимнастки Алины Кабаевой.

Соревнования собрали сильнейших юных спортсменок со всей страны. Об этом сообщают «Известия».

«Имя Алины Кабаевой стало символом грации, дисциплины и совершенства. Её победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира вдохновили миллионы людей по всему миру. Она доказала, что благодаря упорному труду и настойчивости можно достичь высочайших вершин», — приводит слова почётного консула Республики Конго в Санкт-Петербурге Жоселин-Патрика Мандзела источник.

