«Благодаря работе Путина». Рожков — о восстановлении Паралимпийского комитета России

«Благодаря работе Путина». Рожков — о восстановлении Паралимпийского комитета России
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил важную роль президента РФ Владимира Путина в восстановлении статуса ПКР.

«К этому результату мы шли большой совместной работой. Нам помогала вся страна. Прежде всего эта победа стала возможной благодаря огромной политической и дипломатической работе, которую ведёт президент РФ Владимир Путин. Со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

В первую очередь именно эти страны нас поддержали во время первого и второго голосований. Этот прорыв начался два года назад на генеральной ассамблее IPC в Бахрейне, когда исполком IPC в очередной раз попытался исключить ПКР. Это за последние четыре года была третья попытка», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
