«‎Чемпионат»‎ запустил новый телеграм-канал, посвящённый эксклюзивным интервью

«‎Чемпионат» создал специальный канал «Чемп.Интервью | Гость редакции‎» – в нём будут собраны все интервью, выходящие на сайте.

Мы регулярно общаемся с интересными героями — и все они достойны внимания читателей, которые теперь получают возможность получать уведомления о каждом новом эксклюзиве. В новом телеграм-канале будут собраны интервью и цитаты людей из самых разных видов спорта. Так, например, там вы уже можете найти беседы с отцом российских теннисисток Эдуардом Кудерметовым и со звездой бразильского волейбола.

Подписывайтесь на новый канал, чтобы не пропустить ни одного спикера и узнавать массу отличных спортивных историй от самых разных людей.

