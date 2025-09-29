Команда Европы обыграла США в Кубке Райдера

Команда Европы со счётом 15:13 обыграла команду США в 45-м Кубке Райдера. Соревнование состоялось с 26 по 28 сентября в парке Бетпейдж в Фармингдейле, штат Нью-Йорк.

Составы команд:



Команда Европы: Рори МакИлрой, Джастин Роуз, Томми Флитвуд, Роберт Макинтайр, Тиррел Хаттон, Расмус Хойгаард, Шейн Лоури, Сепп Страка, Людвиг Аберг, Виктор Ховланд, Мэтт Фицпатрик, Джон Рахм (Люк Дональд – капитан).

Команда США: Скотти Шеффлер, Дж. Дж. Спаун, Ксандер Шаффле, Рассел Хенли, Харрис Энжи, Брайс ДеШамбо, Джастин Томас, Коллин Морикава, Бен Гриффин, Кэмерон Янг, Патрик Кантлей, Сэм Бернс (Киган Брэдли – капитан).

В последний день соревнований было сыграно только 11 матчей в одиночном разряде из 12 из-за снятия Виктора Ховланда с соревнований в связи с травмой шеи. Команда Европы защитила свой кубок – прошлый розыгрыш турнира, проходящий в Италии, она выиграла со счётом 16,5 — 11,5.

Следующий розыгрыш Кубка Райдера пройдёт с 17 по 19 сентября 2027 года в Ирландии.