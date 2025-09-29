Скидки
В октябре ожидается послабление по допуску россиян до Паралимпийских игр

В октябре ожидается послабление по допуску россиян до Паралимпийских игр
Аудио-версия:
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о процессе подготовки к Паралимпийским играм в 2026 году. Он напомнил, что сейчас лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и парасноуборд находятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), поэтому именно от неё зависит участие россиян в отборе на соревнования.

«Во время генеральной ассамблеи IPC я встречался с представителями FIS. Дословно хочу сказать, что в конце октября состоится очередное заседание FIS, на котором ожидается определённое послабление по допуску.
Надеемся, что наши топовые спортсмены, которые не участвовали в отборе, но имеют очень сильный и мощный рейтинговый запас, смогут пробиться на Паралимпийские игры. Надеемся, что пара десятков наших спортсменов будут на Паралимпиаде», — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ».

Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
Российским паралимпийцам вернули флаг и гимн! Их унижали почти 10 лет
