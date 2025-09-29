Скидки
Самый успешный бильярдист Финляндии умер от рака

Самый успешный бильярдист Финляндии умер от рака
Финский профессиональный игрок в бильярд Мика Иммонен, также известный как Ледяной человек, скончался 28 сентября в возрасте 52 лет от рака толстой кишки четвёртой степени. Диагноз был поставлен в декабре 2023 года. Об этом сообщает Eurosport.

Иммонен начал играть на профессиональном уровне в начале 1990-х годов. Он выступал в дисциплинах 9-ball, 10-ball и стрейт-пул. Он является единственным игроком из Финляндии, выигравшим мировые титулы в дисциплинах с девятью (Открытый чемпионат США по бильярду с девятью мячами в 2008 и 2009 году) и 10 (Международный чемпионат WPA по игре в 10 мячей в 2002 году) мячами.

Также финн четырежды взял Кубок Москони в составе сборной Европы. В 2012 году он и Петри Макконен выиграли Кубок мира по бильярду для Финляндии.

Микконен был избран лучшим игроком спорта за десятилетие с 2000 по 2010 год, а его имя навсегда зафиксировано в Зале славы бильярдного конгресса Америки.

