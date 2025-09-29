Российский гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие в турнире Speed Chess Championship, призовой фонд которого составит $ 250 тыс.
Соревнования пройдут с 13 октября по 8 февраля 2026 года. Также в список участников попали Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Ханс Ниманн, Арджун Эригайси, Ле Куанг Льем, Денис Лазовик, Хосе Мартинес, Ле Туан Минь, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Рамешбабу Прагнанандха, Уэсли Со и Дин Лижэнь.
Финал Speed Chess Championship состоится в Лондоне с 7 по 8 февраля 2026 года. Отметим, у Непомнящего также остаётся возможность отобраться на турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.