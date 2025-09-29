Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий примет участие в турнире Speed Chess Championship

Ян Непомнящий примет участие в турнире Speed Chess Championship
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие в турнире Speed Chess Championship, призовой фонд которого составит $ 250 тыс.

Соревнования пройдут с 13 октября по 8 февраля 2026 года. Также в список участников попали Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Ханс Ниманн, Арджун Эригайси, Ле Куанг Льем, Денис Лазовик, Хосе Мартинес, Ле Туан Минь, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Рамешбабу Прагнанандха, Уэсли Со и Дин Лижэнь.

Финал Speed Chess Championship состоится в Лондоне с 7 по 8 февраля 2026 года. Отметим, у Непомнящего также остаётся возможность отобраться на турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.

Материалы по теме
Кто сыграет в шахматном турнире претендентов? Непомнящий пока без путёвки, но шанс есть!
Кто сыграет в шахматном турнире претендентов? Непомнящий пока без путёвки, но шанс есть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android