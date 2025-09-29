Скидки
Россиянин Гнездилов выиграл золото в толкании ядра на ЧМ по паралимпийской лёгкой атлетике

Российский легкоатлет-паралимпиец Денис Гнездилов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по паралимпийской лёгкой атлетике в толкании ядра, установив также мировой рекорд. Спортсмен выступил в категории F40.

В своей шестой попытке Гнездилов показал результат 11,92 м. Этот результат стал выше, чем рекордное достижение португальца Мигеля Монтейры (11,60 м). На прошедших соревнованиях португальский спортсмен занял второе место с результатом 11,31 м.

Гнездилов является чемпионом Паралимпийских игр в Токио (2021) и чемпионата мира (2024).

Помимо Гнездилова, среди россиян медаль на текущем чемпионате мира по паралимпийской лёгкой атлетике выиграл Альберт Хинчагов. Он взял золото в толкании ядра в категории F37.

Чемпионат мира по паралимпийской лёгкой атлетике проходит в Нью-Дели, он завершится 5 октября.

