Президент CAS подал в отставку из-за борьбы с раком

Президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс покинул свой пост после 15 лет работы из-за продолжительного лечения от рака. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

«Мистер Коутс сообщил, что после завершения шестимесячного курса химиотерапии от рака состояние здоровья не позволяет ему совершать международные поездки. Он подчёркивает, что сейчас самое время покинуть ему организацию, и он благодарит коллег и сотрудников судебной канцелярии CAS», — сказано на официальном сайте CAS.

Новым исполняющим обязанности президента CAS назначен Майкл Ленард. Предварительно известно, что официальные выборы нового президента CAS пройдут в мае 2027 года.

Коутс занимал пост президента CAS с 2010 года.