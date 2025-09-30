Кубок России по гонкам дронов пройдёт в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Одно из крупнейших событий в мире гонок дронов – Кубок России с участием сильнейших пилотов страны, состоится в Самаре с 3 по 5 ноября, на площадке форума «Россия – спортивная держава». Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации. Оператор форума – Фонд Росконгресс.

Выявить сильнейших пилотов России в Самару приедут более 100 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования пройдут в дисциплинах вида спорта «гонки дронов»: класс 200 мм и класс 330 мм – все в личном и командном зачетах.

«Проведение Кубка страны по гонкам дронов в рамках форума «Россия – спортивная держава» – это не просто соревнования, это демонстрация, как современные технологии интегрируются в спортивную индустрию нашей страны. Это событие – яркое свидетельство того, что Россия действительно спортивная держава, где развиваются не только традиционные, но и инновационные виды спорта. Кубок послужит примером, как спорт и технологии могут успешно дополнять друг друга, создавая новые возможности для развития нашей страны», – пояснил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Состязания пройдут на «Самара-Арене» на специально оборудованной трассе, отвечающей всем требованиям безопасности и профессиональным стандартам. Также в рамках Кубка России запланированы мастер-классы по дрон-баскетболу и техническому симулятору для всех желающих.

Среди участников Кубка Росси по гонкам дронов также будут выступать пилоты, принимавшие участие во Всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего», финал которого состоится в Москве с 1 по 5 октября.

В нем примут участие 100 детей и подростков из 89 субъектов России. Итоговые состязания пройдут по пяти дисциплинам: класс 75 мм, «Технический симулятор», «Дрон-баскетбол», «Сборка дрона» и «Скоростной мониторинг».

Мероприятие направлено на развитие востребованных навыков и компетенций в области инновационных технологий и видов спорта среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет и уже собрало более 16 тысяч заявок на участие со всей России.

Организаторами мероприятия выступают Федерация гонок дронов России и «Движение первых» при поддержке министерства спорта Российской Федерации.