Магнус Карлсен впервые стал отцом

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал отцом.

Фото: Страница Эллы Виктории Карлсен в социальной сети

Жена гроссмейстера Элла Виктория опубликовала фото, на котором Карлсен спит на кровати с новорождённым. Младенец появился на свет 27 сентября.

Магнус и Элла Виктория поженились в начале 2025 года. В мае стало известно, что супруга шахматиста беременна.

Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней. Он пять раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и восемь раз – по блицу. Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг ФИДЕ. Он сделал это в возрасте 19 лет 1 месяца.

