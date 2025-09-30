Скидки
Колесников и Кирпичникова выложили серию неоднозначных фото в обнимку со свадьбы

Комментарии

Призёры Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова опубликовали совместные фотографии со свадьбы друзей. При этом серия снимков выложена под песню Miyagi & Эндшпиль — «Бейба судьба». Предположительно, спортсмены состоят в отношениях.

Клименту Колесникову 25 лет, он серебряный (100 м спина) и бронзовый (100 м вольным стилем) призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио. Анастасии Кирпичниковой 25 лет, с весны 2023 года она представляет Францию на соревнованиях. На Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянка завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем.

