Израильскую команду исключили из участников велогонки «Джиро дель Эмилия»

Израильская команда Israel — Premier Tech была исключена из числа участников однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» после протестов в поддержку Палестины на «Вуэльте», сообщило AFP.

«Джиро дель Эмилия» пройдёт 4 октября между итальянскими городами Мирандола и Болонья, протяжённость этапа составит 199 км.

«К сожалению, команды Israel — Premier Tech не будет на старте нашей гонки. Нам пришлось принять это решение по соображениям общественной безопасности», — цитирует AFP представителя организаторов велогонки Адриано Амичи.

В сентябре во время «Вуэльты Испании» неоднократно повторялись случаи, когда протестующие в поддержку Палестины выходили прямо на велотрассы, тем самым причиняя вред участникам заезда. В результате митингов некоторые этапы гонки были досрочно завершены, победителя выявить не удавалось.

UCI осудил правительство Испании за поддержку протестов на «Вуэльте»
