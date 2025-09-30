ФИДЕ объявила об изменениях в рейтинговых начислениях после ситуации с Накамурой

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на сайте объявила, что убирает прибавку 0,8 пунктов в рейтинг шахматистов с более чем 2650 эло за победы над низкорейтинговыми соперниками.

«Поправка направлена на обеспечение честности и целостности рейтинговой системы FIDE, а также создание равных условий для всех игроков с высоким рейтингом. Изменения коснутся шахматистов с рейтингом 2650 и выше и затронут примерно 70 ведущих гроссмейстеров.

Поправка касается применения правила 400 пунктов. Это правило гласило, что разница в рейтинге более чем на 400 пунктов для расчёта рейтинга учитывается как разница в 400 пунктов. Ограничений по числу применений этого правила в рамках одного турнира не было.

Текущая редакция Положения о рейтингах FIDE изменяется следующим образом:

8.3.1. Для каждой партии, сыгранной против рейтингованного игрока, определяется разница рейтингов между игроком и его соперником (D). Разница в рейтинге более чем на 400 пунктов учитывается для расчёта рейтинга как разница в 400 пунктов — для игроков с рейтингом ниже 2650. Для игроков с рейтингом 2650 и выше используется фактическая разница рейтингов во всех случаях.

Точность рейтингов и справедливость соревнований имеют первостепенное значение для шахмат.

Эта поправка обеспечивает точность отображения корректировок рейтинга, поддерживая профессиональные стандарты, установленные FIDE», — говорится в релизе ФИДЕ.

Перед изменениями правил шахматисты были возмущены ситуацией с Хикару Накамурой. Чтобы попасть на турнир претендентов в 2025 году по рейтингу, Хикару нужно сыграть определённое количество классических шахматных партий до конца года. Накамура участвует в региональных турнирах в США, таких как чемпионат штата Луизиана и Открытый чемпионат Айовы.