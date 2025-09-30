Борисова покоряла Казань, Янус укрощала ленту. Лучшие кадры этапа Кубка Сильнейших

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

С 26 по 28 сентября в Казани проходил III этап международных соревнований по художественной гимнастике – Кубок Сильнейших.

Лучшие фото с этапа Кубка Сильнейших в Казани — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

В индивидуальном многоборье среди сениорок первенствовала Мария Борисова, которая по итогам упражнений с обручем, мячом, лентой и булавами набрала 120,00 балла. Второе место заняла Владислава Шаронова (116,10), бронзу завоевала белоруска Дарья Веренич (115,90).

Среди юниорок призовую тройку составили россиянки София Ильтерякова (111,10), Ксения Савинова (111,05) и Каролина Тарасова (107,25).

В отдельных видах программы Борисова завоевала ещё три золотые медали, став лучшей в упражнениях с мячом, булавами и лентой. В упражнении с обручем первенствовала Ульяна Янус.

Среди юниорок золотые медали в отдельных упражнениях завоевали три гимнастки: Ильтерякова — с мячом и лентой, Тарасова — с обручем, Савинова – с булавами.