Игрок НФЛ Тайрик Хилл получил жуткую травму во время матча

Американский футболист, игрок «Майами Долфинс» Тайрик Хилл получил разрыв передней крестообразной связки во время матча НФЛ (NFL) с «Нью-Йорк Джетс». Инцидент произошёл в третьем периоде игры на домашней арене, сообщает Marca.

В борьбе за мяч Хилл упал на землю с соперником. В это время его левая нога оказалась в неестественном положении. Спортсмену вовремя оказали медицинскую помощь — Тайрик покинул поле на носилках, улыбаясь и поблагодарив фанатов за поддержку. Его команда одержала победу в этом матче со счётом 27:21.

Фото: скриншот трансляции

В 2022 году Тайрик Хилл подписал с «дельфинами» трёхлетний контракт на $ 90 млн. А до этого момента пять лет провёл в «Канзас-Сити Чифс».