Гимнаст Даниел Маринов — о ЧМ-2025: сделаю всё, чтобы пройти многоборье

Даниел Маринов
Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал об амбициях перед чемпионатом мира — 2025. Спортсмен заявил о желании выступить в многоборье.

«Когда я подходил к тренерам, они говорили мне про снаряды, что я на чемпионате мира смогу сделать. Я спрашиваю: «А в многоборье вы меня не рассматриваете?» Они отвечают: «Ну, многоборье — куда там…» Я говорю: «На кольцах могу получить 12,1, остальное подтяну». Я сделаю всё, чтобы пройти многоборье», — приводит слова Маринова «Матч ТВ».

ЧМ-2025 пройдёт в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. А в эти дни российские гимнасты принимают участие в национальном чемпионате, который проходит в Сириусе до 4 октября.

