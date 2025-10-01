Член Федерации нард России высказался о развитии дисциплины в стране

Председатель Наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин высказался о будущем дисциплины, популярности и новых партнёрствах.

— Сегодня можно говорить о новом этапе развития нард в России?

— Безусловно. Сейчас нарды официально признаны видом спорта, мы получили возможность присваивать спортивные разряды. Это исторический момент: сформированы официальные правила, прошли два чемпионата и Кубок России, создана национальная команда. Мы создаём традиции с нуля — и делаем это максимально эффективно. У нард наконец появилось будущее как у серьёзного вида спорта.

— Почему нарды так быстро набирают популярность среди интеллектуальных видов спорта?

— Всё началось с команды инициативных, профессиональных людей, работающих в федерации, с поддержки сообщества. Региональные федерации активно развиваются, нарды приходят в самые разные уголки страны. Сегодня это интеллектуальный спорт с историей в тысячи лет, достойный стоять в одном ряду с шахматами и шашками. Люди понимают, что могут не просто играть для удовольствия, а получать разряды, выступать на соревнованиях, делиться опытом. Игра становится социальным мостом и возможностью для развития.

— Что делает нарды особенно привлекательными для новичков?

— Это одновременно доступность и глубина. Нарды развивают мышление, скорость реакции, навыки расчёта, аналитики, умение просчитывать ходы наперёд. При этом они понятны с первого взгляда. Мы стараемся создавать условия, чтобы играть могли все — и взрослые, и дети, и люди с ограниченными возможностями, и участники СВО. Нарды дают возможность отвлечься, сосредоточиться, почувствовать эмоции соревнования — и, главное, добиться результата. Получить титул чемпиона России или даже чемпиона мира сегодня абсолютно реально.

— Что в приоритете у федерации сейчас?

— Мы работаем над международным признанием, развиваем детский спорт, делаем соревнования доступными и зрелищными. У нард огромный потенциал — и мы уверены, что он будет раскрыт полностью, — заявил Авсецин.

Средство массовой информации «Чемпионат» является официальным партнёром премии «Спорт и Россия», на которой Федерация нард России стала лауреатам в одной из номинаций. Это событие стало важным подтверждением вклада федерации в развитие интеллектуального спорта в нашей стране.