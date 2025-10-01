В ФСБР ужесточили правила смены спортивного гражданства

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил об ужесточении процедуры перехода российских борцов в другие страны. Теперь для одобрения такого шага необходимо положительное решение исполкома организации.

«Мы сделали более строгой систему смены гражданства. Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Отметим, на Олимпиаде-2024 бывшие российские борцы завоевали три золота и четыре бронзы. На высшую ступень пьедестала в Париже поднялись Ахмед Тажудинов, Магомед Рамазанов и Разамбек Жамалов. Среди призёров также Чермен Валиев, Магомедхан Магомедов, Даурен Куруглиев и Ислам Дудаев.