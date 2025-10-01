«Чеховские медведи» обыграли «СГАУ-Саратов» в матче Суперлиги

В понедельник, 29 сентября, состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где встречались «Чеховские медведи» и «СГАУ-Саратов». Встреча завершилась со счётом 37:31 в пользу «Чеховских медведей».

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 37:31 (18:17). (К.Котов — 10, Ермаков — 8; Пономарёв, Шишков — по 6).

После пяти сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков. «СГАУ-Саратов» расположился на седьмом месте, заработав четыре очка. Лидером чемпионата является ЦСКА, на счету которого девять очков.