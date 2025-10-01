Мужская и женская сборные России по футзалу проведут товарищеские матчи с Ираном

Мужская и женские мини-футбольные сборные России проведут товарищеские матчи с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что команды проведут по две встречи — 16 и 18 октября в Туле. Игры пройдут на паркете СК «Тулица».

«Нам очень приятно и важно, что Иран – участник такого грандиозного события, как первый в истории женский чемпионат мира по футзалу, – в преддверии большого старта проведёт с нами эти контрольные матчи. Безусловно, спарринг со сборной России станет отличной подготовкой Ирана к грядущему ЧМ. Для нас же предстоящие матчи – неоценимый международный опыт, который в будущем очень пригодится нашей молодой команде. Сборная Ирана хорошо организована, тактически подкована и неуступчива в единоборствах. Нам будет очень интересно и важно проверить свои силы против столь грозного соперника», — приводит слова старшего тренера женской сборной России Михаила Крюкова РФС.