Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ангелина Мельникова выиграла личное многоборье на чемпионате России в «Сириусе»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала победительницей в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике. За выступление она получила 56,665 балла.

За день до выигрыша в личном первенстве Мельникова также завоевала золото в командных соревнованиях чемпионата страны в составе команды Владимирской области.

Серебряным призёром в личном многоборье стала представительница Краснодарского края Людмила Рощина, она набрала 55,325 балла. Тройку призёров замкнула Мария Агафонова из Новгородской области, её результат составил 53,632 балла.

Мельниковой 25 лет. Она является чемпионкой Олимпиады в Токио (2020) в командных соревнованиях, серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».