Российский гроссмейстер Гребнев отобрался на Кубок мира — 2025

Российский гроссмейстер Алексей Гребнев пробился на Кубок мира – 2025. В отборочном матче Гребнев обыграл француза Марка-Андриа Маурицци.

Первая партия, в которой белые фигуры были у Маурицци, завершилась вничью. Во второй партии Гребнев на 41-м ходу заставил соперника ошибиться и технично довёл игру до победы. Кубок мира – 2025 пройдёт с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. По итогам турнира станут известны обладатели трёх путёвок на Турнир претендентов – 2026.

В Кубке мира также примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов.