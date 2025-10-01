Мельникова оценила своё победное выступление в личном многоборье на чемпионате России

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, выигравшая личное многоборье на чемпионате России, прокомментировала своё выступление на турнире.

— Как оценишь своё выступление?

— Нормально. Конечно, все программы ещё сырые, грязноватые. Особенно вольные — это не то, что я планирую делать. Везде хочется делать поувереннее, почище. Надеюсь, получится к чемпионату мира.

— Что на поворотах случилось?

— Вчера я плохо сделала поворот, сегодня подумала, что нужно сильнее постараться. В итоге что-то я перестаралась (смеётся).

— Что пошло не так на бревне?

— Просто падение — это такой снаряд, где ты либо стоишь, либо падаешь, поэтому не могу сказать. Думаю, волнение, поторопилась. Надеюсь, тоже доработаем.

— Насколько важно было для тебя преодолеть 55 баллов за четыре снаряда?

— На самом деле настрой не на 55, а хотя бы на 56,5 балла, потому что 55 — это, конечно, очень мало. Все программы надо проходить как они есть, чисто, с оценкой за исполнение около 8,3-8,4 хотя бы.

— Ты съездила в Париж, выступила здесь. Где жёстче оценивают?

— Ничего не могу сказать. Когда поехала в Париж, думала о том, что будет чуть-чуть предвзятое судейство. Но на самом деле я такого вообще там не заметила, — приводит слова Мельниковой Sport24.