Россияне Кулинич-Сорокина и Костин стали чемпионами мира по паралимпийской лёгкой атлетике
Российские легкоатлеты Анна Кулинич-Сорокина и Александр Костин выиграли золотые медали чемпионата мира по паралимпийской лёгкой атлетике.

Кулинич-Сорокина выступает в категории T12 (нарушения зрения). Она завершила дистанцию в беге на 400 метров с результатом 56,38 секунды. Серебро в забеге досталось представительнице Ирана Хаджар Сафарзаде Гахдериджани, показавшей результат 56,39 секунды. Тройку призёров замкнула венесуэльская спортсменка Алехандра Перес Лопес, завершившая дистанцию за 56,66 секунды.

Костин победил на дистанции 5000 метров в классе Т13. Он показал результат 15 минут 8,97 секунды. Вторым в забеге стал представитель Алжира Абделади Будра, который финишировал за 15 минут 12,12 секунды. Бронза досталась бразильцу Жану Оливейре да Силве — его результат составил 15 минут 22,68 секунды.

Чемпионат мира по паралимпийской лёгкой атлетике проходит в Нью-Дели с 27 сентября по 5 октября.

