Бельгиец Ремко Эвенепул стал чемпионом Европы в гонке с раздельным стартом

Бельгиец Ремко Эвенепул стал чемпионом Европы в гонке с раздельным стартом
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул выиграл чемпионат Европы в гонке с раздельным стартом. Он финишировал в заезде на дистанции 24 км с результатом 28 минут 26 секунд. Результат итальянца Филиппо Ганны, занявшего второе место, составил 29 минут 9 секунд. Замкнувший тройку призёров датчанин Никлас Ларсен завершил гонку за 29 минут 34 секунды.

Россиянин Артём Ныч, принимающий в чемпионате Европы участие в нейтральном статусе, занял 20-е место. От победителя он отстал на 2 минуты 43 секунды.

Неделей ранее, 21 сентября, Эвенпул завоевал золото на чемпионате мира по велоспорту в гонке с раздельным стартом. Он завершил заезд на дистанции 40,6 км за 49 минут 46 секунд. На данный момент Эвенпул — первый в истории гонщик, являющийся чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр.

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту проходит с 1 по 5 октября в регионе Дом-Ардеш (Франция).

