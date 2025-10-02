Скидки
Россиянка Алсу Миназова завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому

Россиянка Алсу Миназова завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому
Комментарии

Россиянка Алсу Миназова завоевала серебряную медаль в классе каноэ‑одиночек на чемпионате мира по гребному слалому, который проходит в Сиднее (Австралия). В финале она показала результат 112,88 секунды.

Победительницей представительница Польши Клаудия Зволинская с результатом 108,49. Бронзовым призёром стала Ана Сатила из Бразилии (112,98).

Отметим, что в 2021 году Алсу Миназова завоевывала бронзу чемпионата мира в Братиславе в командных соревнованиях.

Чемпионат мира по гребному слалому — 2025 в Сиднее проходит с 29 сентября по 4 октября. Российские спортсмены принимают участие на соревнованиях в нейтральном статусе (AIN).

