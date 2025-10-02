Ягудин на татами и 42 млн рублей призовых — в столице прошёл турнир «Битва за Москву»

В столице завершился организованный Федерацией дзюдо России совместно с благотворительным фондом «Колыбель отечества» и программой «ДоброFON» юношеский турнир «Битва за Москву».

Соревнования, как и весь текущий сезон в российском дзюдо, были посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее при поддержке проекта «Выбор сильных» были запущены «Лига патриотов» и «Лига защитников Отечества», в рамках которых спортсменам рассказывают о героях прошлого и ключевых событиях войны.

«ФДР всегда ищет новые подходы к проведению соревнований, экспериментирует, двигается к чему-то более современному и вовлекающему, – сказал Яго Абуладзе, секундировавший юношей из родной спортшколы «Фрязино». – Отдельно отмечу патриотическую направленность турниров: мы любим свою страну и защищаем её честь на международных аренах. Здорово, что это чувство воспитывается уже с юношества».

В течение трёх дней на татами соревновались лучшие команды юношей до 18 лет из столичного региона. Сильнейшими стали представители «Академии победителей» из Долгопрудного, победившие в финале соперников из подмосковного клуба «Фрязино». Бронзу завоевали представители УОР «Москва».

Качественную организацию «Битвы за Москву» отметил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов: «Турнир прошёл на высочайшем уровне, а от поединков захватывало дух. Рады и горды, что стали генеральным партнёром такого масштабного события. Наша компания долгое время сотрудничает с Федерацией дзюдо России: вместе мы проводим Континентальную лигу, Russia judo Tour, а теперь в копилке — «Битва за Москву». Уверены, впереди нас ждёт ещё множество ярких проектов».

Особенностью турнира стал беспрецедентный для юношеского дзюдо призовой фонд в 42 млн рублей. Большая часть средств досталась призёрам, но также финансовую поддержку получили и оставшиеся вне тройки медалистов пять команд.

«На этот раз пришёл черёд поддержать беспрецедентным призовым фондом юношей, – заявил глава ФДР Сергей Соловейчик. – Именно это может сыграть решающую роль: учащиеся 9–10 классов как раз принимают первые важные решения – оставаться ли в спорте или идти дальше по другому пути. В этот момент особенно важно показать, что дзюдо может быть не только увлечением, но и профессией, которая даёт возможность обеспечить себя и семью, отблагодарить тренера и клуб».

Также организаторы соревнований подготовили сюрпризы для участников, телезрителей и собравшихся в Международном центре самбо болельщиков. В роли комментатора состязаний выступил бронзовый призёр Олимпийских Игр Тамерлан Башаев. Титулованный спортсмен позитивно оценил большое количество болельщиков на трибунах и отметил схожую с международными стартами атмосферу.

Почётным гостем турнира стал олимпийский чемпион по фигурному катанию, заместитель генерального директора компании FONBET Алексей Ягудин. Он провёл торжественную церемонию награждения и поделился эмоциями от события:

«Спорт объединяет. Вот и сейчас — я, представитель зимнего вида, оказался рядом с поклонниками японского единоборства. Многие видели шуточный ролик «У меня была тактика, и я её придерживался». В дзюдо — это не шутка. Здесь спорт — это не только физика, но и стратегия, холодная голова. Стоит только на миг потерять концентрацию, и победа ускользает. Здесь можно заставить соперника поверить, что ты слаб, а самому в этот момент готовить победный бросок. Вот в этом — вся прелесть дзюдо».