Мельникова: мне уже всё-таки 25 лет, поэтому побаливают ноги

25-летняя олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала, что испытывает проблемы с ногами из-за профессиональных занятий гимнастикой.

«Мне уже всё-таки 25 лет, поэтому побаливают ноги. И я заматываю их бинтами не из-за травм, а чтобы обезопасить себя от них. Да и я сама такая спортсменка нежная, когда чуть побаливает, я сразу заматываю. Да, я себя немного берегу перед чемпионатом мира. У меня была задача на чемпионате России выступить аккуратно», — сказала Мельникова в интервью ТАСС.

Напомним, в среду на чемпионате России Мельникова выиграла финал личного многоборья.